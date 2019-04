Roma, già tre incontri con Conte: c'è la disponibilità dell'allenatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che la dirigenza della Roma, tra Toscana e Londra, ha incontrato già tre volte Antonio Conte. L'ex ct ed ex tecnico dell'Arsenal ha già espresso il suo apprezzamento per la rosa giallorossa e per il modus operandi del club. Conte ha già dato disponibilità ma ha preso tempo: entro quindici giorni la risposta.