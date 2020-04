Roma, giocatori preallertati con una mail: lunedì-martedì via alle visite

La Roma attende il via libera per iniziare i test in vista della ripresa. Con una mail a tutti i dipendenti inviata martedì, il club giallorosso ha fatto sapere che è pronto il programma per la ripresa delle attività. Tra lunedì e martedì prossimo la società ha già previsto tutti i test per essere pronti a tornare in campo dal 4 maggio. Le strutture sono già state sanificate e verranno sanificate un'altra volta prima della riapertura. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.