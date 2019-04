© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti ha chiesto di avere più potere e ha dichiarato di sapere come migliorare il futuro della Roma. Secondo Tuttosport, il suo piano sarebbe quello di costruire una rosa meno futuribile e composta da giocatori già pronti. Linee che però sembrano andare contro ai piani attuati nell'ultimo periodo da parte di Pallotta e del suo consigliere Baldini. Totti vorrebbe poter agire in completa autonomia rispetto all'ex dirigente, ora molto vicino al numero uno del club. Posizioni distanti che il Ceo Fienga dovrà mediare per evitare il crollo dei rapporti con lo storico numero 10 giallorosso.