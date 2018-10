Roma, giorni decisivi per il rinnovo del contratto di Dzeko

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sosta decisiva per il rinnovo del contratto di Edin Dzeko. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il calciatore bosniaco - legato alla Roma da un accordo fino al 2020 - potrebbe presto firmare per un'ulteriore stagione spalmando così l'attuale ingaggio da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.