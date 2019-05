Roma giovane e italiana. Assalto a Barella per far felice Gasperini

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella del Cagliari diventerà a breve l'obiettivo principale per il mercato della Roma, una volta che sulla panchina giallorossa siederà Gian Piero Gasperini. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, a dispetto di un prezzo alle stelle, l'affare si può fare. Può rientrarci Defrel ad esempio, che piace a Maran e tornerà alla base dopo il prestito alla Samp. Barella sarebbe l’uomo chiave del 3-4-1-2 di Gasperini, l'acquisto perfetto per affiancare a centrocampo due giovani e italiani come Pellegrini e Zaniolo.