Roma, giovani in partenza: le trattative di Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tantissime le trattative in uscita per la Roma in questa fase di mercato. Al di là del discorso aperto con lo Zenit per Manolas, si segnalano numerosi giovani in procinto di lasciare Trigoria o con delle situazioni complicate. Si parte da Daniele Verde, per il quale i giallorossi hanno avanzato una proposta di rinnovo ritenuta insufficiente e che cozza con le tante offerte di cui l'esterno è oggetto nelle ultime settimane. Tanti i top club che osservano uno dei prodotti più preziosi della cantera giallorossa di Bruno Conti, top club compresi. Si passa poi a Machin, per il quale si erano diffuse voci non aderenti alla realtà di rescissione ma che invece continuerà a Brescia in 'prestito la sua carriera; passando poi per Thiago Casasola, oggetto dei desideri di numerosi club italiani ed esteri. Spezia, Entella e Cesena lo osservano con grande interesse, mentre in Svizzera ci 'pensano Lugano e Losanna. La situazione controversa tra Mario Rui in partenza ed Emerson Palmieri infortunato sta invece frenando l'evoluzione di Seck. Per lui si segnala un forte interesse da parte del Chievo, ma al momento resta bloccato a Trigoria per i motivi di cui sopra.