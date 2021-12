Roma, giovedì alla ripresa ci sarà anche Afena-Gyan: non parteciperà alla Coppa d'Africa

La Roma di José Mourinho si ritroverà a Trigoria nella giornata di giovedì 30 dicembre per riprendere la preparazione dopo le festività natalizie. Al centro sportivo insieme al resto del gruppo ci sarà anche Felix Afena-Gyan, talentino giallorosso che era stato convocato dal Ghana per la Coppa d'Africa ma che secondo quanto riportato da Il Tempo non prenderà parte alla competizione e resterà quindi ad allenarsi agli ordini dello Special One.