Roma, giovedì l'ufficialità di Fonseca dopo l'incontro con Pallotta

E' previsto per mercoledì l'incontro decisivo tra James Pallotta, presidente della Roma, e Paulo Fonseca, allenatore scelto per ripartire. I biglietti per Londra, dove il numero uno farà gli onori di casa con il consigliere Baldini, sono già stati stampati. Contratto di due anni con opzione sul terzo e ufficialità in arrivo giovedì, giorno in cui il portoghese lascerà l'Inghilterra per finire le ferie in vista dell'inizio della nuova avventura. Potrebbe esserci anche il ds in pectore Petrachi, ma la sua presenza non è ancora stata confermata. Chi potrebbe non esserci è Baldissoni, sempre più lontano dalla sfera decisionale del club. Anche Totti non è stato coinvolto e a meno di chiamate last minute, ripartirà per le vacanze in famiglia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.