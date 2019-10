Roma-'gladbach, il ds dei tedeschi: "Dobbiamo assolutamente vincere"

Intervistato dalla redazione di Teleradiostereo, il Direttore Sportivo del Borussia Monchengladbach, Max Eberl, ha parlato della sfida di giovedi sera allo stadio Olimpico tra la Roma e la squadra tedesca:

Per voi giovedi sarà l'ultima opportunità per la qualificazione ai sedicesimi?

"Dopo l'avvio in Europa League, in cui abbiamo ottenuto soltanto un punto in 2 partite, sicuramente la gara contro la Roma sarà molto importante. Non mi piace parlare di ultima occasione ma sicuramente dobbiamo vincere."

La Roma è in emergenza, Paulo Fonseca ha molti giocatori infortunati: è una buona notizia per voi o vi dispiace non affrontare l'avversario al meglio? Cosa pensa dunque dell'attuale Roma?



"Nonostante gli infortuni la Roma ha un'ottima rosa. Sarà una grande sfida per noi perchè i giallorossi sono un top club in Italia, hanno qualità tecnica e tattica. Allo stesso tempo, però, anche noi abbiamo delle defezioni importanti."

In questo momento, Dzeko è l'unico top player della Roma?



"Edin è sicuramente un giocatore di livello mondiale. Sta facendo delle eccellenti stagioni alla Roma, in Germania poi lo ricordiamo bene dai tempi del Wolfsburg. Tuttavia per avere ottimi risultati bisogna disporre di giocatori bravi, di talento e la Roma ha una buona rosa."