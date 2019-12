Roma, gli artefici di una macchina che funziona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se identificare una squadra con il lavoro fatto dal proprio allenatore è una pratica diffusa ed a tratti rischiosa di sfociare nella più assoluta banalità, è innegabile che nel caso della Roma il concetto sia assolutamente aderente alla realtà delle cose. Nonostante la situazione di emergenza causata dalla morsa di giocatori che ha colpito Paulo Fonseca, le soluzioni che il tecnico portoghese è stato in grado di reperire e rendere efficaci sul rettangolo verde stanno fornendo alla classifica la conformazione che a bocce ferme solo i più ottimisti si sarebbero aspettati. Bravo l’ex tecnico dello Shakhar, ma molto bravo anche chi ha avuto l’intelligenza di puntare su questa ed altre soluzioni tutt’altro che scontate in estate. La maniera con la quale Petrachi ha costruito l’identità dello spogliatoio giallorosso è degna di merito e menzione, costruendo uno spirito di appartenenza che sembrava destinato a perdersi con l’addio dei capisaldi della romanità che avevano tramandato questo valore nello spogliatoio. Gli innesti inseriti stanno giustificando con i fatti la volontà della società di investire su di loro con un rendimento costante ed affidabile, ed in alcuni casi addirittura sorprendente (Smalling su tutti). Insomma una macchina non ancora definibile come perfetta, ma in cui tutti i meccanismi stanno girando sopperendo alle difficoltà, e soprattutto vanno nella stessa direzione. Per la Roma degli ultimi anni, una novità senza precedenti.