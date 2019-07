Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Parlando degli obiettivi stagionali, nel corso della sua presentazione ufficiale come nuovo tecnico della Roma, Paulo Fonseca si è così espresso: "Il presidente non ha fissato obiettivi concreti. Quello che mi pongo io è tornare subito in Champions League. Un'altra priorità è quella di costruire una squadra forte, ambiziosa e coraggiosa. Anche quando non dovessimo vincere voglio che renda sempre orgogliosi i tifosi".