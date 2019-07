Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimato lo scambio tra Manolas e Diawara, la Roma predispone una settimana ad alta tensione per la propria campagna acquisti. Il club giallorosso dovrà lavorare alla sostituzione del centrale difensivo greco, e dopo avere individuato i nomi degli obiettivi sarà tempo di entrare nella fase operativa della questione. Abbiamo anticipato e approfondito il discorso Bartra, per il quale è previsto un nuovo faccia a faccia a stretto giro di posta. Abbiamo proseguito con gli altri profili nel mirino, a partire da Mancini. Se ne riparlerà, così come servirà nuova linfa tra i pali con Pau Lopez obiettivo dichiarato come prima scelta e sulla mediana. Tra sogni irraggiungibili per volontà delineate da tempo verso altri colori come Barella, e rilanci per nuovi profili. Ovviamente con il mirino sempre attento alle uscite, come nel caso di Dzeko, e Gerson che non ha ancora sciolto del tutto le sue riserve rispetto all’offerta proveniente dalla Russia.