Roma, gli uomini con la valigia che Fonseca dovrà sfruttare fino alla fine

Il tecnico della Roma Fonseca non dovrà fare i conti solo con la ripartenza e dunque con la paura degli infortuni e le incognite sulla ripartenza, ma anche con i tanti giocatori in rosa che virtualmente hanno già le valigie in mano. Under e Kluivert per esempio, sono entrambi sul mercato, ma dovranno dare una grande mano viste le tante partite in calendario. Loro due dovrebbero garantire le plusvalenze utili per tenere in piedi il club, ma prima dovranno aiutare l'allenatore portoghese e i compagni a rincorrere le parti alte della classifica. Il portoghese sa che dovrà essere bravo a toccare le corde giuste, un'altra sfida che non si può perdere per mantenere alto il livello della squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.