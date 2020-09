Roma, gol e gioco per Miki da falso nove contro la Sambenedettese. Bene anche Villar e Calafiori

vedi letture

La Roma, nove giorni dopo l’inizio della preparazione, gioca la sua prima amichevole stagionale contro la Sambenedettese. Finisce 4-2 per i giallorossi e le indicazioni più importanti arrivano nel primo tempo, quando Fonseca prova a mettere in campo l’undici migliore a disposizione nonostante le tante assenze dovute alle nazionali e agli indisponibili per infortunio (Pedro e Santon) e Covid (Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert). Per questo dal primo minuto giocano quattro calciatori che di qui a poco lasceranno la Capitale per altri lidi (Karsdorp, Fazio, Jesus e Perotti). Una prima annotazione tattica, però, è data dall’utilizzo della difesa a 3: insomma Fonseca riparte così come aveva terminato la stagione, mentre in attacco c’è l’esperimento con Mkhitaryan falso nove. Una soluzione che potrebbe essere riproposta anche in campionato perché Dzeko (o chi per lui) dovrà rifiatare durante l’anno e le condizioni economiche del club non garantiscono l’acquisto di un vice attaccante. Prova comunque positiva dell’armeno che era stato già schierato in Nazionale in questa posizione e oggi conclude la prestazione con il gol del momentaneo 3-1 e dimostrando già una buona condizione. Lo stesso si può dire di Calafiori, bravo a regalare l’assist dell’1-0 a Veretout. L’esterno, vista la cessione imminente di Kolarov all’Inter, sarà la prima alternativa a Spinazzola e le risposte per ora sono state positive. Così come quelle di Villar che entra in due dei tre gol della Roma. Bene anche Veretout, leggermente più indietro invece è apparso Diawara. Nel secondo tempo poi cambia l’intero undici, con il turn over che colpisce anche l’allenatore perché a guidare la squadra della ripresa (essendo la Primavera giallorossa) è stato Alberto De Rossi.

TABELLINO

AS ROMA I TEMPO (3-4-1-2): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar; Perotti, Mkhitaryan .

All. Fonseca

AS ROMA II TEMPO (4-3-3): Boer; Bouah, Morichelli, Trasciani, Seck; Simonetti, Astrologo, Riccardi; Ciervo, Antonucci, Bamba

All. Alberto De Rossi

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Tommaso; Lavilla, Di Pasquale, Biondi, Liporace; Rocchi, Angiulli, Trillò; Botta, Nocciolini, Maxi Lopez.

All.: Montero. A disposizione: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

Arbitro: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

Marcatori: 4’ Veretout (Roma), 8’ Perotti (Roma), 24’-41’ Maxi Lopez (Sambenedettese), 31’ Mkhitaryan (Roma), 67’ Antonucci (Roma)

Ammoniti: -

Espulsi: -