Roma, Gonalons a Trigoria: trasferimento imminente al Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons (29) dovrebbe lasciare a breve la Roma. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il centrocampista francese non seguirà la squadra di mister Eusebio Di Francesco a Torino per la prima giornata di campionato. L'ex Lione rimarrà a Trigoria in quanto il trasferimento al Siviglia sembra in dirittura d'arrivo.