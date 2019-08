© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferme sul trasferimento di Maxime Gonalons al Rennes. Il presidente dei bretoni, Olivier Létang, ha dichiarato in merito: "Maxime Gonalons è un buon giocatore, è un ragazzo che ha molte qualità, è anche un uomo con valori interessanti, appartiene a un club che è la Roma, non voglio fare nomi stasera perché alla fine succederà quello che succederà, lo scopriremo. Non è impossibile che venga al Rennes, è un giocatore che ha molto qualità ma oggi, non posso dire di più".