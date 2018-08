Roma, Gonalons domani a Siviglia per visite e firma con gli andalusi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani sarà il giorno di Maxime Gonalons al Siviglia. Come riporta Sky Sport, il centrocampista francese dovrebbe partire per la Spagna nel pomeriggio per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Trasferimento in prestito, con probabile diritto di riscatto a favore degli andalusi.