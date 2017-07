Roma, Gonalons: "Ho detto subito sì. Mi aspetto molto da quest'avventura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maxime Gonalons ha parlato al sito della Roma contestualmente all'ufficialità del suo arrivo in giallorosso: "Non ho avuto un attimo di esitazione, soprattutto dopo aver parlato con Monchi e l'allenatore ho capito la loro determinazione. Per questo si è concluso tutto molto rapidamente. Nutro grandi aspettative da questa avventura".