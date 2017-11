Roma, Gonalons: "Il destino è nelle nostre mani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RomaTv dopo il 2-0 incassato dall'Atletico Madrid: "Come mai questa sconfitta? È stata una partita simile a quella di Londra, abbiamo creato diverse occasioni e recuperato diversi palloni. Il risultato non è uguale a quello contro il Chelsea. L'Atletico è stato determinato ed efficace. Se è mancato qualcosa fisicamente? Non saprei, dobbiamo tenere conto che venivamo dal derby, una partita molto intensa anche per la testa. Oggi volevamo qualificarci ma non ci siamo riusciti, dobbiamo vincere l’ultima ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Il match contro il Qarabag? È vero ma nel calcio nulla è scontato, in Champions non esistono partite facili. Affronteremo una squadra che ha messo in difficoltà diversi avversari”.