Roma, Gonalons oggi a Siviglia: affare in prestito con diritto di riscatto

Maxime Gonalons dalla Roma al Siviglia, ci siamo. Come riporta l’agenzia spagnola Efe, è tutto fatto per il trasferimento del francese in Andalusia. L’ex Lione non partirà verso la Liga con la formula del prestito secco, ma con diritto di riscatto in favore dei biancorossi. Partenza per Siviglia già oggi, con conseguenti visite mediche.