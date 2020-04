Roma, Gonalons resterà al Granada: con la salvezza scatta l'obbligo di riscatto

vedi letture

Dovrebbe prolungarsi l'avventura al Granada di Maxime Gonalons. La Roma pensa ai giocatori in prestito in vista della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta il quotidiano Vavel, il centrocampista resterà in Spagna in quanto per il club andaluso scatterà in caso di salvezza l'obbligo di riscatto.