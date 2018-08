Roma, Gonalons rifiuta la Premier: vuole restare in giallorosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno del giocatori considerati in uscita dalla Roma è Maxime Gonalons. Secondo quanto scrive Il Romanista, però, il francese non vuole andare via e giocarsi le sue carte in giallorosso. Ha rifiutato tre club di Premier League e sarebbe forse disposto a lasciare Roma solo in caso di un'offerta di una big del suo paese.