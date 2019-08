Roma, Gonalons tentato dal Bordeaux: possibile prestito con diritto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons continua ad avere estimatori, specie in Francia: stando a quanto riferisce l'emittente radiofonica RMC Sport, il profilo del centrocampista francese della Roma è valutato con attenzione dal Bordeaux I girondini sono alla ricerca di un centrocampista e hanno messo gli occhi sull'ex Lione, che potrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, si precisa che per il momento non ci sono stati contatti tra i due club e non è stata presentata nessuna offerta ufficiale.