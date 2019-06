© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista della Roma Maxime Gonalons, dopo essere rientrato dal prestito al Siviglia, è già pronto per ripartire. Il francese piace in Inghilterra, con Everton e soprattutto West Ham pronte a versare i 4 milioni richiesti dai giallorossi per lasciarlo partire.