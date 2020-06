Roma, Gonalons vuole tornare in Francia ma lo stipendio alto frena qualsiasi trattativa

vedi letture

Maxime Gonalons non resterà a Granada dopo la fine del prestito annuale, ma non tornerà nemmeno alla Roma, che lo ha escluso dal progetto tecnico di Fonseca da tempo. Il centrocampista francese vorrebbe ritrovare spazio in Ligue 1 e si sarebbe proposto a diversi club, tra cui lo Strasburgo: come riporta il portale Alsa Sports, però, l'ex Lione guadagna troppo (circa 290.000 euro lordi al mese) e non rientra nei parametri della dirigenza.