Roma guarda Lazio, Atalanta e Juve. Dzeko tira poco ed è lontano dalla porta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dzeko non si sarà pentito di esser andato all’Inter in estate, però un po’ di invidia per alcuni suoi colleghi in questo momento la starà provando. Delle prime cinque squadre del campionato è l’attaccante che tira meno verso la porta e lo specchio di questa situazione è rappresentato dai 10 gol fin qui realizzati, meno di Muriel (12), Immobile, (25), Lukaku (17) e Ronaldo (20). Dati che pongono l’accento non tanto sulla capacità realizzativa del bosniaco, ma sulla produzione offensiva di tutta la Roma.

CONFRONTO - “Dico sempre ai ragazzi di darmi la palla” era stato lo sfogo di Dzeko nel post partita con il Sassuolo. Il nove giallorosso lamenta pochi palloni giocabili e questo lo costringe molto spesso ad abbassarsi lasciando l’area vuota. Esemplificativa è la sua posizione media nelle gare del Mapei e contro il Bologna: praticamente nel cerchio di centrocampo. Il raffronto con Immobile, capocannoniere della Serie A, è netto considerando che il 17 biancoceleste staziona almeno 17-18 metri più avanti in media a partita. Inoltre questa non è l’unica differenza con l’attaccante di Inzaghi che tira verso la porta almeno 4,1 volte a gara (di cui 3,2 da dentro l’area di rigore). Statistiche decisamente più basse per il bosniaco con 2,5 tiri in media a match entro i 25 metri dalla porta avversaria. Ronaldo viaggia quasi al doppio sul totale (5,6 a partita) e aggiungendo una conclusione a gara da dentro l’area. Anche Zapata, con 10 gare in meno, fa meglio di Dzeko, mentre l’unico sotto le medie del nove di Fonseca è Lukaku, ma che aggiunge maggiore cinismo sotto porta. Manca dunque un po’ di cattiveria all’ex City che rispetto ai suoi colleghi ha bisogno anche di più occasioni per segnare con continuità. Con Spalletti, infatti, fa registrare il suo miglior anno avvicinandosi sensibilmente alla porta e tirando in media quasi 5 volte a partite (4 di queste da posizione ravvicinata al portiere avversario). Fonseca sta lavorando anche su questo con Mkhitaryan, Carles Perez e Pellegrini che possono rappresentare una buona soluzione per far segnare di più il bosniaco e sgravarlo di tanto lavoro di raccordo tra i reparti che lo allontanano dalla porta.