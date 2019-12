Roma guasta feste, Semplici e Montella cercano la grazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto giorni per tracciare il proprio futuro e quello di altri due tecnici. La Roma giovedì affronta il Wolfsberger nella gara decisiva per il passaggio del turno. Accedere ai sedicesimi di finale significherebbe centrare il primo mini obiettivo della stagione. L’Europa League, infatti, rappresenta una possibilità concreta da parte dei giallorossi di poter andare avanti in una competizione continentale e Fonseca, a differenza dei suoi predecessori, la mette sullo stesso piano del campionato. E proprio in Serie A, Dzeko e compagni affronteranno Spal e Fiorentina prima della sosta natalizia, due partite che sulla carta appaiono scontate, ma che dense di significato.

La Roma rischia di diventare la tagliateste di Semplici e Montella. La sconfitta della squadra di Ferrara contro il Brescia mette il tecnico in una posizione sgradevole. Ieri Mattioli, patron biancoceleste, nel post partita è stato chiaro: “Faremo le nostre riflessioni anche per capire cosa non sta funzionando”. La sensazione è che Semplici possa arrivare alla sfida di domenica e dalla Roma passi la conferma o meno di quello che a oggi è il tecnico più longevo su una panchina di Serie A (5 anni). Neanche una settimana dopo i giallorossi andranno a Firenze e Pradè non ha usato giri di parole dopo aver perso con il Torino: “Vincenzo sarà in panchina con Roma e Inter, poi vedremo”. Dunque Fonseca rischia di diventare l’esecutore dell’esonero di due suoi colleghi rovinandogli le feste, un passaggio però necessario a Trigoria per sfruttare anche lo scontro diretto del prossimo lunedì tra Cagliari e Lazio che permetterà ai giallorossi di guadagnare punti su una o entrambe.