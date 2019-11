© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma osserva con interessa il difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria Josko Gvardiol. Il giocatore, che ha già segnato in prima squadra nonostante la giovane età e che sta giocando sia con i grandi che in Primavera dimostrando anche grandi doti atletiche, attualmente costa massimo 1-2 milioni, ma per prenderlo a queste cifre occorrerà muoversi subito. Petrachi studia il colpo per il futuro, a gennaio potrebbe arrivare l'offerta decisiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.