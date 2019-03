Roma, Hagi si candida per giugno: "Non avrei paura ad allenare"

George Hagi, ex stella del calcio rumeno e oggi allenatore del Viitorul Costanza, ha ammesso di avere un sogno nel cassetto: "Non avrei paura ad allenare la Roma, mi piacerebbe guidare una grande squadra per vincere. Roma è un impero e il mio spirito è lo stesso. Non so se accadrà, è difficile ma non impossibile: vedremo, comunque mi trovo bene qui in Romania e cercherò di dare il meglio", riporta prosport.ro.