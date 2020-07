Roma-Hellas Verona 1-0, Veretout non sbaglia dal dischetto

La Roma passa in vantaggio, rigore perfetto di Jordan Veretout! Fallo di Empereur su Pellegrini, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo specialista Veretout, che calcia in maniera perfetta e porta i giallorossi in vantaggio.