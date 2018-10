Roma, Herrera o Van de Beek a gennaio: Monchi al lavoro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è alle prese con l'infortunio di Daniele De Rossi, ce non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Firenze in programma per sabato pomeriggio e il Corriere di Roma in edicola questa mattina parla del mercato a centrocampo dei giallorossi, in vista della finestra di mercato. Il capitano non può giocarle tutte ed ecco perché Monchi è già al lavoro per prendere un nuovo regista. I nomi sono due: Hector Herrera o Donny Van de Beek.