Roma Horror Story: mai così male dopo Natale con la gestione americana

La Roma forse non ha ancora raschiato il fondo, ma il 2020 è iniziato decisamente male. Eppure le premesse sembravano buone. I giallorossi, prima di Natale, avevano conquistato la zona Champions e dimostrato di aver sposato l’identità di gioco di Paulo Fonseca. La ripresa del campionato, però, dice il contrario. Pronti via la sconfitta con il Torino, poi quella con la Juve e come se non bastasse la rottura del legamento crociato di Zaniolo. L’infortunio del 22 giallorosso costringe Petrachi a intervenire sul mercato. Politano sembrava l’erede designato, ma il “cortocircuito” con l’Inter nell’affare Spinazzola ha fatto saltare il banco. A complicare ulteriormente le cose anche la lesione al menisco esterno di Diawara e una forza economica non adeguata per intervenire con tempestività nella sessione invernale dei trasferimenti.

Sembra un film horror quello che stanno vivendo a Trigoria. Nelle 8 partite del 2020 sono arrivate 5 sconfitte, 2 vittorie e 1 pareggio. Da queste partite è scaturita anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. E’ il peggior avvio dopo Natale della Roma americana. Neanche negli anni di Luis Enrique e Zeman aveva fatto così male e questo deve far riflettere. Preoccupanti sono le parole di Fonseca che a fine partita non parla di un problema tattico, ma mentale. Dopo la sconfitta con il Sassuolo si è insinuata la paura nella testa dei giocatori e già da domani, il portoghese inizierà a lavorare sull’aspetto mentale. Da preparare c’è la sfida di sabato prossimo con l’Atalanta. Un treno, se non l’ultimo, tra i pochi a passare da qui alle prossime settimane e che porta alla Champions.