Roma, i 25 milioni per la cessione di Schick girati allo United per Smalling

vedi letture

Sta per terminare la querelle legata al difensore centrale della Roma. La scelta da sempre è stata per Chris Smalling. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club giallorosso dovrebbe incassare dalla cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen 25 milioni di euro che verranno immediatamente girati al Manchester United per la cessione del centrale inglese.