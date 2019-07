© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Zaniolo attende il rinnovo contrattuale, la Roma non ha però fretta di adeguare l'accordo del suo gioiello. La Gazzetta dello Sport in edicola ricorda come Zaniolo abbia un contratto da 300 mila euro e chieda un adeguamento da due milioni più bonus, con la trattativa iniziata quando era Monchi a occuparsi della direzione sportiva. Adesso la dirigenza vuole attendere, senza contare che il rendimento dello stesso Zaniolo negli ultimi mesi è sceso e il comportamento in Under 21 hanno un po’ raffreddato gli entusiasmi intorno a lui.

Tottenham e Juventus. La rosea scrive inoltre che, con un'offerta da 50 milioni di euro, la Roma potrebbe salutare il ragazzo. Gli spurs sono interessati, inserendo però nella trattativa il cartellino di Toby Alderweireld, che ha un ingaggio pesante. Entro fine mese potrebbe arrivare la fumata bianca sul rinnovo a meno che a spingere forte non sia la Vecchia Signora, magari mettendo sul piatto Gonzalo Higuain.