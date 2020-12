Roma, i conti in tasca con l'Europa League: i sedicesimi possono valere più di 6,5 milioni

Il Corriere dello Sport di oggi fa i conti in tasca alla Roma in chiave Europa League, calcolando i milioni percepiti e che percepirebbe in caso di primo posto nel girone europeo. Fino a questo momento i giallorossi hanno incassato 1,9 milioni di euro. In caso di vittoria contro lo Young Boys stasera e CSKA Sofia nel prossimo turno, arriverebbero altri 1,140 milioni (570mila euro a vittoria) per un totale di 3,040 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 2 milioni già incassati per la partecipazione alla competizione e 500 mila euro per il passaggio ai sedicesimi. In caso di primo posto, arriverebbe un altro milione di euro di bonus, per un totale di più di 6,5 milioni di euro, tesoretto più che utile in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando a causa del Covid.