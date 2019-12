Roma contro la Lega A: "Non il modo giusto di combattere il razzismo"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Arriva dalla Roma la prima reazione all’iniziativa contro il razzismo della Lega Serie A che oggi ha svelato un’opera dell’artista Simone Fugazzotto raffigurante tre scimmie che sarà esposta in maniera permanente nella sala assemblea della Lega di Serie A. "La Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. - si legge sul Twitter ufficiale del club giallorosso - Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo".