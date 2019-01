© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma rinnova la propria difesa e lo fa partendo dalla cessione di Ivan Marcano. Vi abbiamo già raccontato di come i giallorossi siano pronti a un mercato molto attivo (qui la notizia) e in particolare a cedere il difensore per sostituirlo. Secondo il Corriere dello Sport il suo destino potrebbe intrecciarsi a quello di Ozan Kabak, stellina classe 2000 che ha stregato Monchi. Marcano, infatti, piace al Galatasaray: complicato dalla differenza di età e valutazione, lo scambio può essere un'idea suggestiva per il mercato romanista.