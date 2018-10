Roma, DiFra: "Ancelotti? Mi piace tantissimo come gestisce il gruppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, parla di Carlo Ancelotti: "Se è stato mai un riferimento? Quando guardo gli allenatori non ho la fortuna di poterli vedere allenare. È molto più importante. Mi piace tantissimo come si pone, la gestione del gruppo. Quando in tanti parlano bene di qualcuno, significa che ha qualcosa. Possiamo avere visioni differenti e menomale, ma dal punto di vista della gestione mi piace tantissimo. Mi piace scoprire come gestisce determinati momenti e calciatori. Chiedo spesso a chi posso chiedere".