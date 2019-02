© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha analizzato così in conferenza stampa il 3-0 di stasera al Chievo: "Dzeko? Sta crescendo la sua condizione perché si allena con continuità. è normale che da lui ci aspettiamo sempre qualche gol in più però è bello vedere giocare un attaccante al servizio della squadra con questa qualità. Edin magari sbaglia qualche gol di troppo però poi ci aiuta con le sue grandi giocate. Mi auguro che si sia tenuto qualche gol per martedì. Under? Difficile che sia disponibile con il Porto. Proviamo a recuperarlo per la partita con il Bologna. Sia lui che Perotti". Lo riporta VoceGiallorossa.it.