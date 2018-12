© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non aveva troppa scelta, Eusebio Di Francesco, se non quella di confermare Patrik Schick come terminale offensivo della sua Roma. Anche se di fronte c'è la Juventus che domina in lungo e in largo da anni, in Italia. Con Edin Dzeko ancora sulla via del recupero, il mister della formazione capitolina affida il peso dell'attacco alla punta ex Sampdoria, che vede la sfida di stasera come l'ultima chance. Personale e non solo, anche collettiva perché un risultato diverso dalla vittoria comprometterebbe ulteriormente il cammino romanista in campionato. Così come per sé stesso poiché, in caso di nuovo fallimento, difficilmente a gennaio la dirigenza sarà certa di voler puntare ancora su di lui. I rumors di mercato, infatti, sono pronti a spedirlo via da Trigoria.