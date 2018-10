Roma, DiFra: "Reagiamo solo dopo aver preso schiaffi. Mi fa rabbia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa del cambio di atteggiamento della squadra, fra campionato e Champions League: "Fa rabbia dover aspettare di prendere due schiaffi per avere risposte. Trattare tutte le partite allo stesso modo deve essere la nostra crescita, ci siamo ricaduti già altre volte, non possiamo permettercelo. Più si fanno capitomboli, più c'è il rischio di non rientrare in Champions League. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare più gli approcci alle gare".