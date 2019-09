Roma, i dubbi di Fonseca: Pellegrini o Zaniolo dal 1'. Diawara all'esordio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Countdown finito. Alle 18 Lazio e Roma si affrontano nel derby della Capitale e la posta in palio è già alta. I giallorossi non possono permettersi di perdere visto il pareggio all’esordio con il Genoa e la sosta per le Nazionali alle porte. “Si respira l’importanza di questa partita” ha detto Fonseca ieri in conferenza stampa e se lo ha capito un allenatore arrivato da due mesi, sicuramente non saranno da meno i suoi calciatori. In particolare Dzeko, giunto al suo quarto anno in giallorosso. Vicino a lui, nel 4-2-3-1 del portoghese, ci sarà Under a destra e Florenzi a sinistra. Gli altri sicuri di una maglia sono Cristante in mediana, Fazio in difesa e Kolarov sulla fascia sinistra. Non ci sono dubbi anche su chi difenderà i pali della Roma, sarà il neo acquisto Pau Lopez.

DUBBI - Fonseca ieri ha mischiato le carte durante la rifinitura e anche davanti ai giornalisti. La tentazione più grande resta quella di far esordire Smalling dopo neanche 48 ore dal suo sbarco. Chi lo ha visto in allenamento giura che sia in una condizione eccezionale nonostante con lo United non abbia disputato neanche un minuto. L’ex Shakhtar lo ha convocato e ci penserà fino all’ultimo sapendo, però, che in vantaggio resta Mancini dopo l’esordio da incubo di Jesus. A destra sarà la volta di Zappacosta con Florenzi alto a sinistra, mentre per il posto da play a fianco a Cristante c’è il ballottaggio Veretout-Diawara. Il secondo è favorito ma sul francese Fonseca è stato chiaro: “Può partire dal primo minuto”. L’ultimo dubbio è legato alla trequarti. Pellegrini non ha convinto come mediano e dunque verrà spostato qualche metro più avanti dove però agisce Zaniolo. Ecco dunque il dilemma più grande del portoghese: fuori un romano o la gemma più preziosa della propria? Fino alle 16.00, orario della riunione tecnica, non si scioglierà il ballottaggio. Qualche ora in più servirà invece per gli ultimi colpi di mercato. Vicinissimi Kalinic e De Paul. Il primo è atteso nella Capitale già in serata, per il secondo l’agente ha confermato la trattativa nonostante il poco tempo a disposizione.