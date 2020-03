Roma, due diligence ancora non terminata: rinviata la firma con Friedkin

Non è stata ancora terminata la due diligence che porterà alla firma dell'accordo preliminare per l'acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin. Si tratta però solo di un semplice rallentamento che non rappresenterà un ostacolo per il buon esito dell'accordo con Pallotta. Ultimi dettagli da limare - secondo Sky Sport - e poi i giallorossi avranno un nuovo proprietario.