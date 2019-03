Roma, ElSha tocca quota 9 reti. Non segnava così tanto in A dal 2012/13

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Patrik Schick, tra i protagonisti della prima partita di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma c'è anche Stephan El Shaarawy. L'italo-egiziano ha realizzato infatti il provvisorio 1-0 contro l'Empoli grazie a un gran tiro a giro da fuori area, raggiungendo quota nove centri in questo campionato. Un record con la maglia giallorossa, visto che ElSha non segnava così tanto in una singola stagione di Serie A dal 2012/13 (16 gol con il Milan).