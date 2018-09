Roma, Flaco a vuoto: Pastore ha ancora una marcia in meno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Pastore era l'uomo più atteso dell'amichevole di ieri contro il Benevento, ma il Flaco non ha lasciato traccia della sua presenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino ex PSG sembra sempre che abbia una marcia in meno rispetto ai compagni e agli avversari. A centrocampo non cambia passo, in avanti non incide. La condizione atletica ancora lo sta condizionando, ma il tempo corre e l'investimento è stato importante. Troppo per non avere fretta di averlo al meglio quanto prima.