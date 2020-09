Roma, i Friedkin mettono radici: partenza rimandata e via libera per Smalling

vedi letture

“Saremo presenti” aveva detto Dan Friedkin nella sua prima intervista ufficiale da presidente della Roma e per ora sembra mantenere la promessa. La partenza inizialmente fissata per questo pomeriggio, infatti, è stata posticipata. In ballo ancora tanti appuntamenti, ma soprattutto la voglia di incontrare di persona l’AD Fienga e Calvo, fino a domani in isolamento domiciliare dopo essere stati a contatto con De Laurentiis.

Dunque a partire da lunedì saranno tanti gli incontri in programma: dal presidente del CONI alla Sindaca Raggi, passando per il numero uno della FIGC Gravina. In tutto questo non cessa la ricerca della casa e non solo per Ryan che si fermerà in pianta stabile nella Capitale, ma anche per Dan Friedkin e alcuni suoi uomini di fiducia che in questi giorni hanno scortato i nuovi proprietari in tutti i loro giri. Ieri, invece, hanno lasciato il loro hotel a Ladispoli per trasferirsi al Cavalieri di Roma, ma non saranno stati molto contenti del pareggio con il Cagliari. Soprattutto il primo tempo accende la spia dell’allarme sulla difesa , ancora priva di Smalling. Dan, però, ha dato il via libera per affondare il colpo e le prossime 72 ore potrebbero essere quelle decisive perché Fonseca spera di riavere il suo centrale migliore per l’esordio in campionato.