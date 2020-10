Roma, i Friedkin seguono la squadra in Svizzera: l'aereo lo pilota il presidente Dan

La famiglia Friedkin segue la Roma in trasferta a Berna, dove i giallorossi giocheranno oggi alle 18,55 contro lo Young Boys. Con una particolarità: a guidare l'aereo privato che ha portato in Svizzera i vertici, con anche il CEO Guido Fienga, è stato Dan Friedkin, presidente giallorosso e padre di Ryan, anche lui sul volo. Il patron, nello specifico, ha fatto da co-pilota a Ed Shipley, amico col quale condivide la passione per gli aerei: Friedkin ha anche la licenza per i voli acrobatici e i due sono tra i fondatori dell'Air Force Heritage Flight Foundation, organizzazione no-profit che organizza voli su aerei d'epoca.