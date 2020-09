Roma, i Friedkin sono nella Capitale, ma resta il low profile

I Friedkin sono nella Capitale, ma non da ieri. Sono arrivati nella serata di mercoledì con il solito silenzio che ormai li contraddistingue dal giorno del loro acquisto. Ad accoglierli, però, non ci sono stati Calvo e Fienga, entrambi in quarantena e in attesa del tampone di oggi dopo esser entrati in contatto con De Laurentiis (positivo al Covid). A fare gli onori di casa, almeno nella visita a Trigoria, è stato Paulo Fonseca. Già, perché un'ora prima dell'allenamento (in programma alle 17), Dan e Ryan sono arrivati al Fulvio Bernardini. Un saluto alla squadra (non c'era Florenzi che oggi partirà per Parigi) e poi un rapido colloquio con tra il tecnico e i nuovi proprietari, vicini anche all'acquisto di una casa nella Capitale dove Ryan si trasferirà in pianta stabile svolgendo un ruolo alla Zhang. E proprio Ryan già ieri ha scambiato anche le prime battute in italiano con i calciatori.

All'uscita da Trigoria qualche tifoso ad attenderli, ma i Friedkin (sempre in mascherina) hanno a malapena accennato un ok dall'interno della loro berlina nera con vetri oscurati. Poi le strade di Dan e Ryan hanno portato i due fino a Ladispoli dove hanno affittato l’intera villa “La Posta Vecchia” un resort da sogno in stile rinascimentale per cui hanno speso 20 mila euro al giorno. L’hotel infatti non è al momento disponibile per chi volesse alloggiarvi anche una sola notte, ma è invece aperto solo per richieste esclusive come quella dei Friedkin, che hanno scelto di godersi tutte le meraviglie di questa villa. Domani sveglia presto perché la squadra si allena al mattino e non è da escludere una nuova scappata Trigoria. Poi gli impegni saranno tanti nel loro soggiorno: dall'incontro con la Raggi al famoso caffè con Totti.