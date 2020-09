Roma, i giallorossi al lavoro per la difesa: Kumbulla è il piano B se salta Smalling

vedi letture

La Roma potrebbe inserirsi nella corsa per Marash Kumbulla, difensore centrale che piace molto a Inter e Lazio e a cui i giallorossi starebbero pensando nel caso in cui dovesse andare storto qualcosa nella trattativa per Smalling. L'Hellas Verona valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro ma il club gialloblu sarebbe anche pronto a lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto. In più, la Roma potrebbe scalare dal prezzo di Kumbulla quello di cetin, ceduto recentemente ai veneti. A riportarlo è Il Messaggero.