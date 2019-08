Roma, i giallorossi fanno sul serio per Icardi: Dzeko e 40 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma fa sul serio per Mauro Icardi. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, che renderebbe l'ex Samp la stella indiscussa della Roma. La Juventus - si legge - resta in attesa, pronta ad acquistare Icardi a prezzo di saldo negli ultimi giorni di mercato. Anche la Roma attende, con dalla sua il sostegno totale dell'Inter: le due società hanno già discusso di un possibile accordo sui 40-50 milioni più il cartellino di Dzeko (valutato 20).